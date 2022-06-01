Турчак открыл футбольный турнир в Мариуполе

В город возвращается мирная жизнь

В Мариуполе стартовал футбольный турнир на Кубок гуманитарного центра "Единой России". Организовали его "Молодая гвардия" и "Волонтёрская рота". Соревнования проводят впервые, но планируется, что они станут ежегодными. В сегодняшнем турнире приняли участие более 30 учеников двух мариупольских школ и команда из Новоазовска.

Юных футболистов приветствовали глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Мариуполя Константин Иващенко и секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Очень символично, что этот турнир проходит сегодня - в День защиты детей. Для Мариуполя эта тема важна. Мариупольцы пропустили ее через себя. И, мне кажется, это самый главный символ того, что в Мариуполь наконец-то возвращается мирная жизнь. Хочу поприветствовать команды, участников соревнований, пожелать вам честной и чистой борьбы, честных и чистых побед!" - заявил Андрей Турчак, секретарь генсовета партии "Единая Россия".

В городе Мангуше под Мариуполем детей Донбасса с праздником поздравил Театр наций. Артисты дважды сыграли спектакль "Осторожно, эльфы!" и подарили подарки. А художественный руководитель Евгений Миронов рассказал, что Театр наций возьмёт шефство над драмтеатром Мариуполя. Накануне народный артист России побывал в Донецке, где встретился с местными жителями, а также врачами и пациентами областной клинической больницы.

"Я бы хотел сказать о том, что мне было важно сюда приехать самому. Творческие люди очень импульсивны, они часто реагируют моментально. Сейчас такой вал информации с разных сторон. Но когда ты приезжаешь сюда и видишь своими глазами - это совсем другое дело. Очень многие вопросы здесь у меня отпали, понимаете, когда я увидел всё своими глазами", - сказал Евгений Миронов, худрук Театра наций.

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