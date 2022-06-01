Мишустин посетил школу в Подмосковье

В образовательном учреждении идет ремонт в рамках президентской программы

Более семи тысяч российских школ будут отремонтированы по президентской программе, которая рассчитана на пять лет. Работы уже идут, в том числе в школе подмосковного Красногорска, где сегодня побывал премьер Михаил Мишустин.

Здание было построено еще в 60-х годах прошлого века и теперь не может вместить всех учеников. Новый большой современный корпус строят рядом, через два года его передадут старшеклассникам. А в отремонтированном здании разместится начальная школа. Сделать здесь нужно немало. Например, спортзал практически полностью перестроят. И чтобы всё было готово к первому сентября, работы идут в несколько смен. Для отделки выбрали светлые тона. Многое в дизайне предлагали сами ученики.

- Я знаю, что в президентской программе капитального ремонта школ самое главное было, что ребята, родители и учителя могут влиять на то, какая будет школа. Ты дизайн-проектом занимался? – спросил Михаил Мишустин.

- Я занимался спортзалом и спортивной площадкой за школой. Я выбирал такой дизайн, чтобы было побольше места, больше обустроено новой техникой, - рассказал Миша Юров.

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