Путин призвал расширить программы поддержки многодетных семей

В День защиты детей президент провел встречу с семьями, удостоенными ордена "Родительская слава"

Программа льготной семейной ипотеки будет продлена как минимум до конца следующего года. Кроме того, увеличится размер единовременных выплат при вручении ордена "Родительская слава" и присвоении звания "Мать-героиня". Об этом сегодня, в Международный день защиты детей, заявил Владимир Путин. Президент поздравил россиян с праздником. В режиме видеоконференции он пообщался с обладателями наград.

На связи с президентом - Воронеж, Ялта, Саранск, Норильск, Якутск. Такие разные семьи. Но одновременно похожие друг на друга. Многодетные, дружные и, кажется, счастливые.

Забота о больших семьях - приоритет государства, подчеркивает Владимир Путин. Это традиция, которую нужно сохранять и приумножать. Потому и решено меры поддержки расширить. Продлить действие программы льготной ипотеки как минимум до конца 2023 года. Вернуть почётное звание "Мать-героиня". И это не всё.

"При вручении медали ордена "Родительская слава" у нас ранее не была предусмотрена денежная выплата – медали именно, медали ордена. Вот я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена "Родительская слава" вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые будут удостоены почётного звания "Мать-героиня", единовременно выплачивать миллион рублей", - сказал Путин.

Денежная помощь многодетным родителям, конечно, пригодится. Однако не менее ценно время, которого в таких семьях всегда не хватает. Мамы уже получили право раннего выхода на пенсию. Президента спрашивают: "А как быть с папами?"

— А нельзя ли рассмотреть это и для многодетных отцов таких больших семей, чтобы их тоже пораньше отпускать, ведь на их плечах столько тягот ложится и трудностей. — Хорошо.

Говорили также о необходимости госпомощи в оплате авиаперелетов для детей-инвалидов. Об усовершенствовании уроков труда в школах. О музыкальном образовании - во Владикавказе, к примеру, нет класса скрипки. Владимир Путин заверил: все пожелания будут учтены. Даже самые неожиданные.

— Хотел вас пригласить к нам в Мурманск в гости лично. Если сейчас не получится, когда на пенсию пойдете, у Вас много будет времени. Приглашаем вас. — Спасибо за приглашение. Обязательно буду иметь это в виду, когда пойду на пенсию. Может, раньше получится.

И всё-таки чаще сегодня звучали слова благодарности.

"Не первый раз слышу: "Все у нас хорошо, мы всем довольны". Представители государства только не могут быть довольны собой, потому что мы, безусловно, в долгу перед вами, перед такими семьями, как ваши. Нужно наращивать усилия по поддержке многодетных семей, вообще по поддержке материнства, детства. Проблем у страны много, но их много всегда, ничего здесь необычного на самом деле не происходит. Хотя, конечно, то, что мы видим на отдельном направлении, связанном с обеспечением безопасности нашей страны, с поддержкой наших людей на Донбассе, – это, конечно, экстраординарная ситуация", - сказал Путин.

Особое внимание - детям Донбасса, подчеркивает президент.

"Те, кто помладше, вообще не знали жизни без бомбёжек и обстрелов. Многие были ранены, многих, к огромному сожалению, унесла война, развязанная киевским режимом против Донбасса. Многие ребята лишились родителей, есть и те, кто вообще остался без родных. Мы сделаем всё, чтобы обеспечить их всеми мерами социальной поддержки. Речь идёт и об организации медицинской помощи, и о получении хорошего образования, интересной, востребованной специальности. И конечно, поможем детям, которые потеряли близких, обрести такие же любящие, дружные, щедрые семьи, как ваши", - заявил президент.

Решение президента об упрощенном порядке получения российского гражданства для детей Донбасса значительно упростило процедуру усыновления. Около сотни ребят в ближайшее время будут переданы в приемные семьи Москвы, а также Тульской, Калужской и Воронежской областей. Опыт уже есть.

"На Пасху 27 ребятишек передали в приемные семьи Московской области, вместе с губернатором встречали их на перроне, вместе с родителями. Это, конечно, какие-то совершенно невероятные эмоции – плакали абсолютно все, кто был рядом. И когда дети ехали, они делились своими впечатлениями, переживаниями, говорили: "Когда мы сидели в бомбоубежище, то мечтали, что найдется такая семья, которая нас возьмет и которая станет для нас родной". И это чудо случилось", - сказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В ее аппарат уже поступило более тысячи обращений от семей, которые готовы дать детям кров, любовь и заботу.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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