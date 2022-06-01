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Премьер Польши считает, что "Россия в ужасе"

20:33
  • среда
  • 01 июня 2022

Матеуш Моравецкий дал пресс-конференцию в Киеве

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции в Киеве, что польско-украинские отношения "растут и крепнут".

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"Россия в ужасе от польско-украинских отношений: как эти отношения растут и крепнут, как мы можем строить будущее, опираясь на настоящее, как укрепляется все больше проявляющийся потенциал", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Политик добавил, что польская и украинская экономики конкурируют, но являются взаимодополняющими.

"Этот потенциал увидели в Кремле, это наше сотрудничество, так быстро формирующееся в такие короткие сроки в такое сложное время", - добавил премьер.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий
Премьер Польши Матеуш Моравецкий
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