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Определился самый прибыльный клуб в российском футболе

21:12
  • среда
  • 01 июня 2022

В топ-3 попал тульский "Арсенал"

Как сообщила пресс-служба Российского футбольного союза, по итогам 2021 года первое место по сумме прибыли среди клубов РПЛ занял казанский "Рубин". Доход команды составил 1,18 миллиарда рублей.

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Примечательно, что по итогам минувшего сезона казанцы вылетели из высшего дивизиона. Второе место в рейтинге заняло московское "Динамо" (158,8 миллиона рублей), третье - тульский "Арсенал" (135,767 миллиона, тоже вылетел по итогам этого сезона).

Самым убыточным клубом стал московский "Локомотив" (2,28 миллиарда рублей убытков).

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