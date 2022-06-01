Определился самый прибыльный клуб в российском футболе

В топ-3 попал тульский "Арсенал"

Как сообщила пресс-служба Российского футбольного союза, по итогам 2021 года первое место по сумме прибыли среди клубов РПЛ занял казанский "Рубин". Доход команды составил 1,18 миллиарда рублей.

Примечательно, что по итогам минувшего сезона казанцы вылетели из высшего дивизиона. Второе место в рейтинге заняло московское "Динамо" (158,8 миллиона рублей), третье - тульский "Арсенал" (135,767 миллиона, тоже вылетел по итогам этого сезона).

Самым убыточным клубом стал московский "Локомотив" (2,28 миллиарда рублей убытков).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"