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Хорватию признали готовой к переходу на евро

21:38
  • среда
  • 01 июня 2022

Переход состоится 1 января 2023 года

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года.

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"Это укрепит экономику Хорватии, принеся пользу ее гражданам, предприятиям и обществу в целом. Переход Хорватии на евро также укрепит евро", - сказала она (цитата по "Интерфаксу").

Как добавила фон дер Ляйен, евро стал "одной из самых влиятельных валют в мире, символом европейской силы и единства".

Теперь в ЕС осталось шесть стран, которые пока не перешли на евро. Это Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция.

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