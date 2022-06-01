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Анонсирован саммит с участием Турции, Швеции и Финляндии

21:55
  • среда
  • 01 июня 2022

Хельсинки и Стокгольм не теряют надежды вступить в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ближайшие дни созывает в Брюсселе встречу высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу расширения альянса, передает РИА "Новости".

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"Мы должны учитывать озабоченности в сфере безопасности всех союзников по альянсу", - отметил генсек.

Он добавил, что находится в тесном контакте с властями Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, так как эти страны, по его словам, "финансируют терроризм".

В США считают, что озабоченности Турции в итоге будут учтены и расширение альянса успешно состоится.

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