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Украинские боевики обстреливают ВС России из жилых кварталов

21:53
  • среда
  • 01 июня 2022

Боевики планируют разместить американские ракетные системы большой дальности в городе Шостка Сумской области

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду вечером, что украинские боевики обстреливают российские Вооруженные силы из жилых кварталов, чтобы вызвать ответный огонь и возложить на них ответственность за жертвы.

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Особо отмечено, что боевики планируют разместить американские ракетные системы большой дальности в городе Шостка Сумской области, чтобы нанести удары по приграничным территориям России. Цель - спровоцировать на ответный огонь, а затем заявить, что Россия бьет по мирным целям.

Отступающие подразделения ВСУ взорвали цистерну с азотной кислотой в Северодонецке, пострадали мирные жители, также сообщили в Минобороны.

За сутки в Россию из Донбасса и с Украины эвакуированы более 18 тысяч человек. Военные и спасатели из России за сутки обезвредили 80 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР.

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