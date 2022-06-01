Крупнейший банк США приготовился к "урагану" в мировой экономике

JPMorgan будет проводить очень консервативную политику

Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон призвал готовиться к урагану в мировой экономике.

"Знаете, раньше я говорил о грозовых тучах, но теперь я хочу внести поправку. Надвигается ураган", - сказал Даймон, уточнив: никто не знает, будет это "небольшой ураган или супершторм Сэнди".

По словам экономиста, JPMorgan будет проводить очень консервативную политику. Цены на нефть, по прогнозу главы банка, могут достичь и 150, и 175 долларов за баррель, передает Bloomberg.

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