ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд признал Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа

23:14
  • среда
  • 01 июня 2022

Актеру присудили компенсацию

Присяжные суда штата Вирджиния признали экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера, передает Reuters. Коллегия считает, что за обвинениями Херд стоял злой умысел, и актриса опорочила бывшего мужа.

Бывшую жену Джонни Деппа поймали на лжи
Американцев лишили фильмов с Джонни Деппом
Юристы назвали нечестным суд над Джонни Деппом

Деппу присудили 10 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб и пять миллионов долларов в качестве штрафных санкций (по закону штата они сокращены до 350 тысяч долларов). Херд также полагаются деньги — два миллиона долларов компенсации за моральный ущерб. В итоге актер получит 10 миллионов 350 тысяч долларов и два миллиона выплатит бывшей жене.

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. Их отношения стали причиной разрыва артиста с французской певицей Ванессой Паради, с которой он прожил 14 лет. Депп познакомился с Эмбер во время совместных съемок в кинокартине "Ромовый дневник" в 2011 году. Херд подала на развод с мужем 23 мая 2016 года.

Херд обвиняла Деппа в жестоком обращении и домашнем насилии. Из-за заявлений экс-жены актер столкнулся с культурой "отмены". Свои потери от несыгранных ролей в кино он оценил в 50 миллионов долларов. В частности, он потерял контракт с Warner Bros. на серию фильмов "Фантастические твари", по которому должен был сыграть в пяти картинах. В итоге Деппа заменил датский актер Мадс Миккельсен.

Во время судебного процесса, который американские каналы транслировали в прямом эфире, Депп отрицал все обвинения. Его адвокат утверждает, что абьюзером в отношениях артистов была именно Херд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Джонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.