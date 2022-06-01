Суд признал Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа

Актеру присудили компенсацию

Присяжные суда штата Вирджиния признали экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера, передает Reuters. Коллегия считает, что за обвинениями Херд стоял злой умысел, и актриса опорочила бывшего мужа.

Деппу присудили 10 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб и пять миллионов долларов в качестве штрафных санкций (по закону штата они сокращены до 350 тысяч долларов). Херд также полагаются деньги — два миллиона долларов компенсации за моральный ущерб. В итоге актер получит 10 миллионов 350 тысяч долларов и два миллиона выплатит бывшей жене.

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. Их отношения стали причиной разрыва артиста с французской певицей Ванессой Паради, с которой он прожил 14 лет. Депп познакомился с Эмбер во время совместных съемок в кинокартине "Ромовый дневник" в 2011 году. Херд подала на развод с мужем 23 мая 2016 года.

Херд обвиняла Деппа в жестоком обращении и домашнем насилии. Из-за заявлений экс-жены актер столкнулся с культурой "отмены". Свои потери от несыгранных ролей в кино он оценил в 50 миллионов долларов. В частности, он потерял контракт с Warner Bros. на серию фильмов "Фантастические твари", по которому должен был сыграть в пяти картинах. В итоге Деппа заменил датский актер Мадс Миккельсен.

Во время судебного процесса, который американские каналы транслировали в прямом эфире, Депп отрицал все обвинения. Его адвокат утверждает, что абьюзером в отношениях артистов была именно Херд.

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