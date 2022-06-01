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В "Современнике" опровергли информацию об инциденте на спектакле с Ахеджаковой

23:26
  • среда
  • 01 июня 2022

Спектакль "Игра в джин" 31 мая прошел без происшествий

В "Современнике" опровергли информацию об инциденте в театре. Спектакль "Игра в джин" 31 мая прошел без происшествий.

"Прежде всего, хотим подчеркнуть, что у Лии Меджидовны нет персональной страницы ни в одной из социальных сетей. Аккаунты, позволяющие себе говорить от ее имени, — это созданные анонимными пользователями фейки", — сказали в пресс-службе театра (цитата по АГН "Москва").

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в театре "Современник" во время спектакля "Игра в джин" неизвестный распылил на Лию Ахеджакову перцовый баллончик. Эта информация не соответствует действительности, заверили в пресс-службе театра.

Там напомнили, что спектакль "Игра в джин" является одной из знаковых постановок Галины Волчек (1933-2019), более 45 лет бессменно руководившей театром. "Мы любим этот спектакль и гордимся им, поэтому так важно, чтобы не имеющие под собой почвы домыслы не бросали тень на эту работу", — добавили представители театра.

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