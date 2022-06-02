Эксперт: Китай не сможет отказаться от российской нефти

И не станет этого делать

Китай призывает Запад отменить незаконные санкции в отношении России и перестать "подливать масло" в огонь украинского конфликта. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Пекин выступает за диалог, и готов содействовать его восстановлению, используя все возможности и каналы. Обеспокоены в Китае и риском прямого конфликта с Америкой. После начала спецоперации России на Украине Вашингтон активизировал политику сдерживания КНР. Китайские эксперты видят угрозу военного столкновения с США на Тайване и в Южно-Китайском море. Фактически своим давлением западные страны стимулирует Москву и Пекин укреплять всестороннее партнёрство. Об этом говорили участники открывшейся в среду онлайн-конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху". Сейчас наши страны не только обсуждают тенденции глобального развития, но и делают акцент на возможностях расширения практических связей.

Об отношения России и Китая с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

"Есть децентрализация идей, потому что, когда мы говорим, что размежевание еще не закончилось, оно еще даже по-настоящему не началось. И последние месяцы – это попытки осознать, в какой реальности мы находимся. Конечно, это будет Китай и Индия, но не надо забывать, что эти страны тесно связаны и с африканской, и с латиноамериканской экономиками. Ну и Россия, конечно, - это мост, и не случайно последняя, на мой взгляд, довольно популярная идея, - это большое евразийское партнерство, которое сейчас активно продвигается. <...> Китай не может просто взять и отказаться от российской нефти, потому что всей остальной нефти, в том числе из стран Персидского залива, не хватит для того, чтобы компенсировать потери. Да и не будет он это делать с политической точки зрения", - заявил Маслов.

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