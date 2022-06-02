Британских школьников начнут кормить червями и сверчками

Эксперимент проведут в Уэльсе

Что у нас в меню сегодня? Черви мучные и дождевые, канапе с кузнечиками и муравьями? Это не застолье современных эко-гедонистов. Британская Daily Mail сообщает нам, что учёные планируют кормить насекомыми, такими как домашние сверчки, и мучными червями детей в возрасте от пяти до 11 лет в начальных школах Уэльса.

Актуальная повестка – экологическое сознание, которое должно заставить детей и их родителей отказаться от привычного мяса. И убедить всех в питательных преимуществах насекомых. На детях решили обкатать новые продукты, пока в формате дискуссии. Наши журналисты, прочитав такое, бросились к диетологам, чтобы узнать, неужели червяков можно есть. Те подтвердили – не можно, а нужно!

"Никто не предполагает, что будут подавать варёных или жареных червей. Этот белок уже будет идти на приготовление каких-то мясных изделий или добавляться в какие-то мясные блюда. С точки зрения эстетики можно много чего придумать", - заявил газете "Взгляд" Михаил Гинзбург, врач-диетолог.

Фильмы-антиутопии давно подсказали, что с точки зрения эстетики и придумывать ничего не надо. Протеиновый батончик из насекомых – вот осознанное потребление. Кино отстает от реальности. Действительность уже обгоняет мечту. Юго-восточная Азия давно предлагает меню, в котором есть и насекомые - пищевые пчелы, куколки шелкопряда.

Популярные международные издания предлагают ознакомиться с 12 самыми вкусными блюдами из насекомых. Клопы во фритюре, сыр с личинками мух, жареные муравьи. Пальчики оближешь. Аппетит приходит во время еды. Агентство по безопасности пищевых продуктов ЕС признало жёлтого мучного червя безопасным для употребления. Публикуют рецепты кексов из этих червей. Говядина, свинина, птица, рыба – это довольно дорогой пищевой белок. А зелёная политика подразумевает не просто отказ от мяса по этическим соображениям. Светлое экологическое будущее сделает говядину или мясо курицы настолько дорогими, что они перейдут в разряд деликатесов. А червей и насекомых вокруг – и разводить не надо, тараканы у многих сами по кухне бегают, на тарелку просятся.

Новое сознание всё более оборачивается зеленым угаром. Так, шведский активист Магнус Содерлунд в 2019-м на гастросаммите в Стокгольме выступил с докладом "Еда будущего: червяки, кузнечики или человеческое мясо?".

Обсуждают это всерьёз, специалиста с наклонностями каннибала показывают по телевизору. Рецепты пока не публикуют.

Ароматный фарш в порции спагетти или благоухающая котлета в новом зелёном мире – это не обязательно говядина. Мучные черви и сверчки уже напоминают нам, что в действительности всё не так как на самом деле.

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