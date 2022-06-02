Песков заявил об отсутствии контактов между Кремлем и Белым домом

В Кремле прокомментировали характер общения с Вашингтоном

О контактах между Россией и США можно сказать, что их в настоящее время нет. Об этом в четверг, 2 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, сейчас все контакты между Москвой и Вашингтоном фактически отсутствуют, сообщает РИА Новости.

В МИДе России также отмечали, что возможности компромиссов с США во всех многосторонних структурах двух государств свелись к минимуму из-за позиции Соединенных Штатов и их союзников.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США ничего не предпринимают для того, чтобы решить украинский кризис, а стремятся сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России. Любые поставки вооружения Украине увеличивают риск прямого столкновения России и США, предупредил дипломат.

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