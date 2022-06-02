В Думе призвали ускорить интеграцию юга Украины с Россией

Переходный период нельзя растягивать, считает депутат Шеремет

Необходимо дать ориентир дальнейшего пути развития освобожденным регионам Украины и ускорить их интеграцию с Россией. Такое мнение в четверг, 2 июня, высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По мнению парламентария, жители освобожденных украинских регионов "должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться".

С учетом этого Шеремет предложил не "растягивать на длинное и неопределенное время" переходный период, а максимально сократить его, "чтобы люди могли полноценно адаптироваться, а регионы, в которых они проживают, стать полноправными субъектами Российской Федерации".

Шеремет выразил мнение, что освобожденные регионы Украины в воссоединении с Россией должны пройти путь Крыма, причем полуостров мог бы поделиться опытом и стать куратором этого процесса, сообщает РИА Новости.

Замглавы администрации Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов ранее заявил, что регион уже в ближайшее время станет полноценным субъектом Российской Федерации. При этом чиновник уточнил, что "этот вопрос зависит от жителей Херсонщины".

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