ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Думе призвали ускорить интеграцию юга Украины с Россией

09:00
  • четверг
  • 02 июня 2022

Переходный период нельзя растягивать, считает депутат Шеремет

Необходимо дать ориентир дальнейшего пути развития освобожденным регионам Украины и ускорить их интеграцию с Россией. Такое мнение в четверг, 2 июня, высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Российская связь и интернет заработали в Херсонской и Запорожской областях

По мнению парламентария, жители освобожденных украинских регионов "должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться".

С учетом этого Шеремет предложил не "растягивать на длинное и неопределенное время" переходный период, а максимально сократить его, "чтобы люди могли полноценно адаптироваться, а регионы, в которых они проживают, стать полноправными субъектами Российской Федерации".

Шеремет выразил мнение, что освобожденные регионы Украины в воссоединении с Россией должны пройти путь Крыма, причем полуостров мог бы поделиться опытом и стать куратором этого процесса, сообщает РИА Новости.

Замглавы администрации Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов ранее заявил, что регион уже в ближайшее время станет полноценным субъектом Российской Федерации. При этом чиновник уточнил, что "этот вопрос зависит от жителей Херсонщины".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России раздают георгиевские ленточки
Военнослужащие ВС России раздают георгиевские ленточки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.