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Байден рассказал о попытках ЕС заставить Россию продавать нефть дешевле

09:18
  • четверг
  • 02 июня 2022

Брюссель обсуждает соответствующие меры

В Евросоюзе рассматривают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы Россия была вынуждена продавать нефть по цене ниже рыночной. Об этом в среду, 1 июня, рассказал президент США Джо Байден.
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По утверждению американского лидера, Брюссель принимает решение относительно дальнейшего сокращения закупок российской нефти, при этом "рассматриваются самые разные вопросы относительно того, что можно сделать".

Байден допустил, что вероятен сценарий, при котором у России была бы "непреодолимая потребность" реализовывать нефть, однако ее "продавали бы по значительно более низкой цене, нежели та, которая устанавливается сейчас на рынке", сообщает ТАСС.

Ранее западные эксперты подсчитали, что по итогам года средний ежедневный доход России от экспорта газа и нефти может достичь около 800 млн долларов. Предполагается, что в 2022 году Россия получит за экспорт энергоносителей 285 миллиардов долларов — на 20% больше, чем в 2021 году.

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