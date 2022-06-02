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СМИ: Россия применяет на Украине штурмовики Су-25СМ3

08:38
  • четверг
  • 02 июня 2022

Их считают неуязвимыми для зарубежных ПЗРК

Российская авиация применяет в ходе спецоперации на Украине модернизированные штурмовики Су-25СМ3. Об этом в четверг, 2 июня, рассказали в силовых структурах.
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По словам источника, штурмовики оснащены комплексом радиоэлектронной борьбы "Витебск-25", который способен защитить их от ракетных ударов ПЗРК противника.

Модификация Су-25СМ3 применяется в основном на южном направлении и на Донбассе, заявил источник. Комплексы "Витебск", размещенные в подвесных контейнерах на узлах подвески самолета, демонстрируют высокие характеристики и в целом успешно справляются со своими задачами.

Такие же комплексы устанавливают на вертолеты Ка-52 и семейства Ми-8, которые успешно использовались российскими военными в Сирии — ни один вертолет с такой системой не был сбит ПЗРК, цитирует источник ТАСС.

Ранее сообщалось об инциденте, при котором два попадания в двигатель ракет из переносного комплекса Stinger не помешали российскому Су-25 благополучно вернуться на аэродром во время спецоперации на Украине. Экипаж отметил живучесть самолета в боевых условиях, штурмовик хорошо показывает себя на малых и предельно малых высотах.

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