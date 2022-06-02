Польша отменила пособия украинским беженцам

Это должно стать стимулом для устройства на работу

Ежедневное пособие для украинских беженцев в Польше отменяется. В Варшаве решили, что гостям нужен стимул для устройства на работу. С 1 июля выплаты будут получать только действительно нуждающиеся - инвалиды, беременные женщины и многодетные семьи, сообщают польские СМИ со ссылкой на представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.

"Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину", - приводит издание Rzeczpоspolita слова польского профессора Петра Длугоша.

Президент Польши Анджей Дуда ранее жаловался, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком беженцев без помощи Евросоюза. К середине мая на территорию Польши прибыли более трех миллионов украинцев. Новые меры Варшавы должны стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.

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