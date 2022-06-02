ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша отменила пособия украинским беженцам

08:15
  • четверг
  • 02 июня 2022

Это должно стать стимулом для устройства на работу

Ежедневное пособие для украинских беженцев в Польше отменяется. В Варшаве решили, что гостям нужен стимул для устройства на работу. С 1 июля выплаты будут получать только действительно нуждающиеся - инвалиды, беременные женщины и многодетные семьи, сообщают польские СМИ со ссылкой на представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.

Польша перестала бесплатно поставлять топливо на Украину
Патрушев: Польша начала захват западной Украины

"Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину", - приводит издание Rzeczpоspolita слова польского профессора Петра Длугоша.

Президент Польши Анджей Дуда ранее жаловался, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком беженцев без помощи Евросоюза. К середине мая на территорию Польши прибыли более трех миллионов украинцев. Новые меры Варшавы должны стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские беженцы в Польше
Украинские беженцы в Польше
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.