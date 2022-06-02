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Минобороны показало кадры работы С-300 "Фаворит" в ходе спецоперации

08:40
  • четверг
  • 02 июня 2022

ЗРС защищает российские подразделения от атаки неприятеля с воздуха

Настоящий "Фаворит". Минобороны публикует кадры боевой работы зенитно-ракетной системы С-300ПМ2 в ходе специальной операции по защите Донбасса.

Наши расчёты обнаружили воздушные цели и определили их, как ударные беспилотники "Байрактар", находящиеся на вооружении ВСУ. Дроны взяли на сопровождение и уничтожили. Таким образом "Фаворит" в очередной раз защитил российские подразделения от атаки неприятеля с воздуха. Эта модификация С-300 предназначена для поражения различных типов самолётов, крылатых и баллистических ракет и других средств нападения. Система превосходит прежние версии по  дальности обнаружения и уничтожения целей. Одновременно "Фаворит" может вести обстрел большого количества летательных аппаратов.

"Одновременно до 6 целей можем сопровождать и наводить по ним до 12 ракет. Мы можем сопровождать цели с нулевой скоростью. Есть вертолет, допустим, есть свойства вертолета, допустим, зависнуть на одном месте, мы его будем сопровождать", - говорит командир зенитно-ракетного дивизиона Сергей.

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