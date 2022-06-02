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Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

08:46
  • четверг
  • 02 июня 2022

Они проявили мужество и отвагу

Ефрейтор Иван Зубов в составе зенитного ракетного расчёта уничтожил два самолёта украинских ВВС - Су-24 и Су-25. Благодаря его мужеству и решительным действиям удалось не допустить авиаударов противника по нашим позициям.

Расчёт  самоходной пусковой установки, в который входит механик-водитель, младший сержант Дмитрий Горбачук, нанёс точные ракетные удары по складам с боеприпасами и технике националистов. Это сильно подорвало боеспособность радикалов, которые не смогли  обеспечить боеприпасами свои подразделения.

Старшина Антон Седегов в составе спецгруппы десантировался с вертолёта и сразу вступил в бой с превосходящими силами боевиков в районе стратегически важного аэродрома. В ходе захвата наши десантники уничтожили огневые средства и скрытые позиции ПЗРК неприятеля, что позволило блокировать важные объекты на площади около 15 квадратных километров.

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