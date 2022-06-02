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Пять человек погибли в результате стрельбы в Оклахоме

08:51
  • четверг
  • 02 июня 2022

Жертвами стали посетители медцентра

До пяти увеличилось число погибших во время стрельбы в больнице американского города Талса штата Оклахома.

Как сообщили в полиции, мужчина, вооружённый винтовкой и пистолетом, открыл огонь по посетителям на одном из этажей медицинского центра, а затем покончил жизнь самоубийством. Сейчас выясняют его личность и мотивы преступления.

Президент Джо Байден уже проинформирован о новой трагедии в стране. За последнюю неделю это уже второй случай массовой стрельбы в США.

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