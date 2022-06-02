В Москву из Черногории привезли икону святителя Петра Цетиньского

Ее доставили "Ночные волки"

Всероссийский мотоклуб "Ночные волки" передал Русской православной церкви икону святителя Петра Цетиньского. Образ в Храме Христа Спасителя принял патриарх Кирилл.

Реликвия прибыла в Москву из сербского монастыря Острог, который находится в Черногории. Она призвана поддержать россиян в борьбе с нацизмом, укрепить единство православного мира. С нашими байкерами икону сопровождали коллеги из Сербии и других стран Европы.

Сейчас как никогда актуален призыв святого митрополита Петра Цетиньского, который жил в 18-19 веках. Он выступал за прочный союз Сербии и южных славян с Россией. Вручение иконы прошло накануне праздника Вознесения господне, которое православные отмечают сегодня.

"Сейчас, когда многие политические силы работают на то, чтобы ослабить русский мир, чтобы Россия оказалась в изоляции, нам так важна поддержка наших братьев-славян и всех тех, кто понимает историческое значение России в борьбе за подлинную свободу народов и государств. Мы смело можем утверждать, что Россия по-настоящему свободная страна от всякого влияния могущественных мировых центров власти", - заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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