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Интерпол предупредил о рисках поставок оружия Украине

09:39
  • четверг
  • 02 июня 2022

Возникает опасность перехода этого оружия в незаконный оборот

Часть оружия, поставляемого Украине западными государствами в качестве военной помощи, может оказаться в руках преступников. Об этом в среду, 1 июня, предупредил руководитель Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Юрген Шток.

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Шток подчеркнул, что высокая доступность поставляемого оружия во время конфликта России и Украины приведет после его завершения к незаконному обороту этого оружия.

Глава Интерпола отметил, что преступные группировки уже сейчас задумались над получением доступа к такому оружию. С учетом этого Шток призвал предпринимать меры, чтобы воспрепятствовать реализации этих преступных планов, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Совете Федерации заявили, что все попавшие на территорию Украины оружие, несомненно, будет уничтожено в рамках ее демилитаризации. При этом председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов предупредил, что Украине в ближайшие десятилетия уже не расплатиться за военную помощь США, которая в действительности является кредитом.

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