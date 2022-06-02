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Песков обвинил кураторов Киева в заморозке переговоров

08:36
  • четверг
  • 02 июня 2022

Украина предпочитает другой вариант решения кризиса

Киеву хорошо известны российские требования по Украине, Москва их четко озвучила. Однако украинская сторона морозит переговоры, под нажимом кураторов выбирая другой вариант решения кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры", - сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что украинские власти от переговоров просто отказываются. Видимо, Киев, поддаваясь нажиму своих кураторов, выбирает другой вариант, заявил Песков агентству РИА Новости.

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