Полиция Талсы заявила о десятке раненых в результате стрельбы в медцентре

Пять человек погибли

Полиция американского города Талса сообщила новые детали инцидента в местном медицинском центре. В результате открытой местным жителем стрельбы около 10 человек получили ранения.

"У нас есть еще несколько раненых, менее 10", - приводит телеканал CNN слова капитана полиции Ричарда Мейленберга.

Как сообщалось ранее, число погибших при стрельбе в городе Талса возросло до пяти человек, включая подозреваемого преступника. По данным полиции, чернокожий мужчина 35-40 лет открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медцентра, а затем покончил жизнь самоубийством.

В Талсе в эти дни отмечают 101-ю годовщину погромов, устроенных расистами. Тогда погибли 300 афроамериканцев, около 10 тысяч остались без жилья.

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