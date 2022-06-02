Кремль отменил прием в честь Дня России

Мероприятие традиционно проводили 12 июня

В Кремле не планируют проведение праздничного приема по случаю Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом в четверг, 2 июня, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, традиционного приема в честь праздника в этом году не будет. Песков не стал уточнять причины такого решения, сообщает РИА Новости.

Ранее советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой рассказал, что 12 июня Владимир Путин будет вручать госпремии в области науки, культуры и искусства.

18 мая Песков сообщал, что предварительная подготовка к очередной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным уже началась. Представитель Кремля отметил, что конкретной даты пока нет — ни для прямой линии, ни для послания российского лидера Федеральному собранию. Песков не исключил, что, возможно, "даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет".

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