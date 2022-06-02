Захарова назвала цену обещаниям Зеленского и Запада

Украинский лидер "гарантировал", что ракеты HIMARS не применят по территории России

Цена обещаниям украинского лидера Владимира Зеленского, как и западных лидеров, ничтожна. Ориентироваться на них нельзя: это касается и заверений, что переданные Киеву американские ракеты HIMARS не будут использованы для ударов по территории России. Москве нужны реальные данные, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Эти все истории относительно каких-то там договоренностей, перепевки этого в западных СМИ - не повод для того, чтобы делать заявления и это обсуждать. Должны быть реальные данные, реальное понимание того, что там происходит и соответствующая реакция нашего силового блока", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".

Дипломат напомнила, что в конце прошлого года Россия потребовала письменных гарантий безопасности. По словам Захаровой, ни на какие слова Зеленского и западных лидеров больше никто не ориентируется: цену им знают, они ничтожны.

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