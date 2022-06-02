Последние данные о ходе российской спецоперации в Донбассе

ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы

Украинские силовики не прекращают бить по населенным пунктам. Почти 70 новых обстрелов за сутки. В результате удара "Градами" в Горловке погиб местный житель, еще четверо, в том числе ребенок, серьезно ранены. Под огнем и жилые кварталы Донецка. Только этим утром 20 снарядов разорвались в Петровском районе города. Между тем российские войска уничтожают исключительно военные объекты ВСУ и националистов. Целью становится любая вражеская техника на земле и в воздухе.

Российские ПВО засекли в небе два беспилотника. Оба - ударные дроны противника "Байрактар". Их цель – уничтожение военной техники и живой силы на земле. Однако летательные аппараты замечены ещё за десятки километров до их цели. Грамотные действия наших военных, и вот БЛА взяты на сопровождение и моментально уничтожены расчётом зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит".

Зенитно-ракетная система "Фаворит" - это глубоко модернизированная версия ПВО С-300. По сравнению с предшественником способна обнаружить воздушную цель за сотни километров. При этом, оснащённая искусственным интеллектом "умная" машина сама определяет противника и наводит на них ракеты. Таким образом, создаётся мощный противовоздушный щит.

"Основная задача низковысотного обнаружителя – обнаружить цель на высоте от 10 до 1000 м. Выдать целеуказание командному пункту, и обезопасить комплекс от низковысотной цели", - объясняет начальник отделения радиолокационной разведки Артем.

Впрочем, украинские боевики своей тактики не меняют. Подло прячутся за спинами мирного населения и укрываются в жилом массиве. Это делается и для того, чтобы потом обвинить Россию в ударе по городским кварталам. В Минобороны сообщили, что ВСУ, например, в Николаеве разместили казармы в школах и детсадах. А также готовятся из укреплений в населённых пунктах ударить по приграничным территориям американскими ракетами.

"В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооружённых формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города. Этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооружённые силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения", - сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Северодонецк уже практически освобождён от украинских боевиков. Большинство националистов ликвидированы, кто-то спешно покидал позиции, побросав оружие. В квартирах найдены личные вещи и боеприпасы иностранного производства. Солдаты ВСУ под угрозой расправы выгоняли жильцов, чтобы из домов вести оборону. Уходя, радикалы пытались унести всё, что плохо лежит. Что не смогли взять с собой, попытались сжечь. Об упадке настроений в рядах украинской армии пишут даже в западной прессе. На передовую зачастую отправляются резервисты без военной выучки, которые сразу бегут с поля боя или выходят с поднятыми руками.

"Когда нас бросили на позицию, у нас не было воды – бутылка на четверых на день. Питание - сухпайки. Сухпайками мы питались уже вторую неделю. Горячей пищи не пробовали. Даже кофе. Раций не дали. Связи никакой",- рассказывает военнопленный Алексей Коваль.

В освобождённые от украинских боевиков города российские военные продолжают привозить гуманитарную помощь. Очередным конвоем в Первомайск Луганской Народной Республики доставили более 30 тонн продуктов. В том числе детское питание, средства личной гигиены, медикаменты и предметы первой необходимости. Местная администрация попросила в первую очередь обеспечить помощью семьи с детьми и пенсионеров.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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