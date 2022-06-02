США признались в проведении кибератак на Россию

Но не видят в этом ничего плохого

Американцам не стоит ждать скорого снижения цен на продукты и бензин, заявил Джо Байден. Президент США признался, что не может ничего сделать с инфляцией - фактически расписался в собственной несостоятельности. И ещё одно громкое признание теперь уже от высокопоставленного генерала - Вашингтон официально подтвердил проведение кибератак против России. В планах - продажа Украине мощных боевых беспилотников.

— Это было так захватывающе! Адский огонь точно попал в цель и уничтожил ее.

За кадром американский военный восхищается действием ракеты Hellfire, что в переводе означает "Адский огонь". Cнаряд был выпущен с беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Самый мощный дрон-убийца. Может нести на борту до 8 снарядов и находиться в воздухе до 30 часов, собирая огромные объемы разведданных и поражая цели. Максимальный взлетный вес в три раза превышает турецкие "Байрактары". Киев замер в кровожадном ожидании. Вашингтон обещает продать Киеву 4 таких дрона. А накануне объявил о поставках ракетных систем залпового огня HIMARS.

"Дальнобойные реактивные системы залпового огня HIMARS из США уже доставлены на территорию Европы", - заявили в эфире украинского ТВ.

Доставляли, видимо, на сверхзвуковых скоростях. Ведь решение о поставках HIMARS Украине было объявлено только вчера. Получается, это была просто формальность, а все дискуссии, отправлять или нет, просто показухой. РСЗО заблаговременно перебросили на территорию Польши. Не исключено, что еще даже до начала спецоперации. Но Вашингтон, накачивая Украину оружием, продолжает успокаивать: России ничего не угрожает.

"Что касается поставляемых Украине оружейных систем, украинская сторона заверила нас в том, что они не будут использованы для нанесения ударов по целям на российской территории. Между нашими странами сформировалось хорошее доверие, как и с другими нашими партнерами и союзниками", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Воюют с Москвой американцы не только украинцами. Правда, собственными руками предпочитают на дистанции. Штаты, наконец, открыто признали: они проводят кибератаки против России. И ничего преступного Агентство нацбезопасности США в этом не видит.

"Проводятся операции по всем направлениям – информационные, наступательные и защитные. Спецведомства и военные структуры США действуют в рамках закона", - заявил генерал армии США, директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасоне.

Когда, в свое время американцы активно обвиняли Москву в кибератаках на их правительственные учреждения, конгрессмены наперебой заявляли, что это фактическое объявление Россией войны Штатам. Теперь генерал армии США публично расписывается в том, что кибервойска под его командованием штурмовали наше пространство. Но темнокожая пресс-секретарь Белого дома на голубом глазу заявляет: это не противоречит заявлениям Джо Байдена о нежелании вступать в прямой конфликт с Россией. Все в лучших традициях ее предшественницы Джен Псаки.

"Нет, это не так. Мы это так не воспринимаем. Мы просто не воспринимаем это так. Мы говорили об этом раньше. Здесь бывали киберэксперты, они рассказывали, в чём состоит наш план. Он не изменился. То есть ответ простой – нет", - заявила Карин Жан-Пьер.

Пока все силы брошены на противостояние с Москвой, внутренняя ситуация в самих США стремительно ухудшается. Даже рупор американской Демпартии – CNN - уже не может скрывать очевидного: инфляция достигла таких масштабов, что 55% граждан США стали меньше садиться за руль, чтобы сэкономить на бензине. А ведь уровень автомобилизации здесь один из самых высоких в мире. Тот же CNN вынужден с сожалением признать: а вот Москва не страдает, а умудряется еще и заработать на перекрытом для отдельных государств газовом вентиле. Правда, журналисты не рассказывают своей аудитории, какие бравые заявления делали некоторые страны ЕС о бойкоте российского топлива и как прекрасно они без него заживут. Преподносят все, как наши агрессивные действия в отношении европейских потребителей, которые наносят им ущерб.

"С января экспорт природного газа из России упал более чем на четверть. Но из-за роста цен вследствие дефицита доходы Москвы увеличились. За два месяца после вторжения России на Украину Москва заработала на экспорте ископаемого топлива 47 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем за тот же период 2021 года", - говорится в статье.

А что же говорит американский президент, который подзуживал всю Европу отказаться от российских энергоресурсов? Для своей страны Джо Байден теперь допускает не полный отказ от нашей нефти. Фантазирует о ее частичных закупках, но по цене ниже рыночной. Правда, не рассчитал свое место в конце очереди. Ведь сейчас Москва продает с небольшим дисконтом нефть только в дружественные страны. И США в их число явно не входят.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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