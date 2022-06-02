Московские хирурги провели уникальную операцию на сердце 60-летней россиянки

Случай казался безнадежным

Уникальную операцию на работающем сердце в условиях искусственного кровообращения провела бригада российских кардиохирургов во главе с Романом Комаровым. Благодаря применению нестандартных решений удалось спасти жизнь, казалось бы, безнадёжного пациента.

- Здесь видно тромб опухолевый. Эта опухоль прорастала в магистральный сосуд и по сосуду поднималась в правые отделы сердца.

Метастаз из печени поразил самую крупную вену и добрался до сердца. Такой сложный случай хирурги увидели на томограмме 60-летней пациентки из Ханты-Мансийска. Раньше такие обширные поражения считались неоперабельными. Специалисты двух многопрофильных московских центров решились на сложнейшее вмешательство с использованием технологий кардиохирургии.

"Применение искусственного кровообращения в радикальной хирургии при онкологических заболеваниях печени - это новая страница для нашей страны, для хирургии нашей страны. Это оправдано, безопасно, это перспективно. Люди после этого живут. В этом мы убедились на примере пациента, которого мы оперировали пять лет назад", - говорит директор клиники факультетской хирургии Сеченовского университета Роман Комаров.

Тогда тандем хирургов впервые провел сложнейшую операцию у онкологического больного на печени и сердце. Пациент, который, казалось, был обречён, до сих пор жив. Случай Нины Александровны Кармазиной из Ханты-Мансийска осложнялся тем, что она уже перенесла несколько резекций печени из-за рака толстой кишки. И это был третий рецидив.

Женщина испытывала постоянные боли и слабость, из-за огромного тромба ее сердце могло остановиться в любой момент. Уникальная операция длилась больше шести часов. Хирургам удалось убрать опухоль из всех тканей, но здесь появилась новая сложность.

"Невозможно было пришить оставшуюся часть печени обратно к сердцу. Потому что кровь от печени течет к сердцу, и там был такой дефект", - объясняет Комаров.

И хирурги снова действовали нестандартно - впервые для замещения нижней полой вены использовали легочную артерию.

"Этот дефект был замещен таким гомографтом, то есть протезом с использованием трансплантационных технологий. Это позволило успешно провести операцию. Пациентка достаточно активна. И это позволит продолжить терапию. И прогноз очень благоприятный, думаю, все будет у нее хорошо", - говорит заведующий отделением хирургии печени и трансплантации МКНЦ имени А.С.Логинова Руслан Алиханов.

Несмотря на высокую травматичность операции, спустя неделю Нина Александровна уже готовится к выписке. Самое страшное для нее, наконец, осталось позади.

"Конечно, я очень рада. Я очень благодарна докторам. Это просто такая, знаете, ювелирная работа - чтобы все убрать, чтобы сделать это все", - говорит женщина.

Пациентка соблюдает все рекомендации врачей - делает дыхательную гимнастику и много двигается. Совсем скоро она сможет вернуться домой - к семье, внукам, и даже поехать на дачу.

Наталья Тарасова, Вадим Тищенко, Илья Красноперов. "ТВ Центр".

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