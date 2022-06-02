Депп выиграл суд против Херд: как проходил скандальный процесс

Актрису признали виновной в клевете на бывшего мужа

В США вынесен вердикт по громкому процессу, который впору назвать судебным сериалом. В главных ролях - голливудские звёзды Джонни Депп и Эмбер Хёрд. Страсти - шекспировские. Финальный эпизод этой киноэпопеи в прямом эфире посмотрели почти три миллиона человек. Оба бывших супруга признаны виновными в клевете. За время слушаний актёры вынесли много сора из избы. Мир узнал об изменах, насилии, пристрастии к алкоголю и наркотиках.

В строгом черном платье и явно расстроенная вердиктом Эмбер Херд спешно покидает самую неприятную за карьеру съемочную площадку - зал суда. Тем временем поклонники Джон Деппа встречают кумира громкими овациями. Разбирательство, за которым в прямом эфире следила вся Америка, продолжалось 6 недель.

Поводом для иска стала статья в Washington Post, в которой бывшая жена Джонни Деппа актриса Эмбер Херд косвенно обвинила экс-супруга в домашнем насилии. За клевету и понесенные репутационные убытки актёр потребовал ни много ни мало 50 миллионов долларов алиментов.

"Что касается Эмбер Херд, то мы, присяжные, присуждаем компенсацию ущерба в размере 10 миллионов долларов. А так же 5 миллионов, чтобы покрыть судебные издержки", - вынесли вердикт присяжные.

По словам актрисы, бывший супруг страдал наркотической зависимостью и регулярно поднимал на нее руку. Во время медового месяца дал пощечину за то, что жена упрашивала не налегать на спиртное. В другой раз подобное якобы повторилось в 2013-м, когда пара приезжала в Россию. Правда, прокомментировать фотографию, сделанную сразу после ссоры, Эмбер внятно так и не смогла.

- Это ваша фотография вместе с мистером Деппом, сделанная после того случая, когда он якобы ударил вас так сильно, что чуть не сломал нос. Но ваш нос выглядит вполне нормально, разве нет?

- Это все из-за макияжа.

- И макияж маскирует отёк, да?

- Ммм... Нет, макияж не может скрыть отёк.

В ответ Депп заявил, что Эмбер сама была любительницей закатить вечеринки. После одной из таких актер обнаружил в постели фекалии. Экс-супруга винила во всем домашних питомцев. В материалах обвинения также значится, что Эмбер тоже нередко поколачивала мужа, а однажды едва не отрезала палец.

"Я сам никогда не доходил до того, чтобы ударить мисс Херд как-либо, и вообще никогда не бил ни одну женщину. Мисс Херд в своем отчаянии и ярости, в своем гневе она сама может нанести удар. Иногда это могло начаться с пощечины или толчка", - заявил Депп.

В качестве доказательств абьюза актер предоставил суду фотографии с синяком на лице после побоев супруги. Однако оказалось, что на других снимках разных лет тоже есть точно такой же "синяк", который Депп в итоге назвал тенью. За время подготовки к судебному процессу, которая заняла несколько лет, актеры сами чуть не превратились в тень. Джони Депп потерял контракт с Warner Bros. и роль в фильме "Фантастические твари". Эмбер Херд в несколько раз сократили роль в картине "Аквамен и потерянное царство" - фильм должен выйти на экраны в следующем году. И, судя по травле, развернувшейся против актрисы в интернете, рассчитывать на фантастические кассовые сборы не стоит.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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