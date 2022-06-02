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Володин обвинил США в стремлении превратить Украину в свою колонию

10:23
  • четверг
  • 02 июня 2022

Независимая Украина Вашингтону не нужна, считает спикер Госдумы

Американские власти стремятся выжать из Украины все ресурсы и использовать ее исключительно для ослабления России. Такое мнение в четверг, 2 июня, высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Володин назвал Байдена и Зеленского организаторами голодомора

По мнению политика, независимая Украина Вашингтону не нужна — руководство США хочет сделать из нее свою колонию.

Володин напомнил, что у Соединенных Штатов было восемь лет, чтобы сделать Украину демократической, независимой, суверенной и процветающей, "когда после госпереворота американские советники и инструкторы фактически руководили киевским режимом". Однако вместо развития страны с огромным потенциалом ее фактически разграбили.

Спикер Госдумы также заявил, что мир видел, к чему привела демократия по американскому образцу в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, Югославии — ни одно из этих государств не выиграло. Напротив, "некогда развивающиеся страны погрузились в хаос и разруху, их граждане столкнулись с гуманитарной катастрофой".

В качестве примера Володин привел в своем Telegram-канале Афганистан, где за 20 лет пребывания американских войск более 250 тысяч мирных людей погибли, а население обнищало.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что главными виновниками нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире являются недружественные России государства, которые ввели больше всего антироссийских санкций. Первое место в рейтинге лидеров по количеству антироссийских санкций заняли США (1983).

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