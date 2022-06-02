Россия объяснила невозможность исключения из ФАО

Устав Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН не содержит такой возможности

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) считают важным сохранить взаимодействие с Россией. Об этом в четверг, 2 июня, рассказал директор офиса ФАО по связи с Россией Олег Кобяков.

Кобяков отметил, что эмоциональное обсуждение российско-украинского конфликта идет на многих площадках ООН. Однако исключить Россию из ФАО невозможно, поскольку "отцы-основатели в 1945 году, создавая наш "всемирный сельсовет", даже и в мыслях, и на письме не допустили ситуации, что кого-то из него можно будет исключить".

В уставе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) не предусмотрена возможность исключения какой-либо страны или поражения ее в правах, подчеркнул глава офиса по связи с Россией.

Кобяков напомнил, что действует лишь одно, типичное для всех международных организаций, правило — о возможности временного лишения права голоса в случае длительной неуплаты членских взносов. Однако "это не случай России".

Несмотря на жесткие обсуждения ситуации на Украине, никаких решений или рекомендаций, касающихся приостановки сотрудничества ФАО с Россией принято не было, цитирует Кобякова РИА Новости.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что угроза мирового продовольственного кризиса возникла не в 2020 году — о возможности голода библейского масштаба и идеальном шторме участвующий в нашем заседании исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН объявил еще в 2020 году. Как добавил постпред, способствовала продовольственному кризису политизация энергетического сотрудничества.

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