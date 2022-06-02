ООН сменила официальное название Турции

На более престижное

Организация Объединенных Наций (ООН) одобрила смену названия Турции в официальных документах.

Теперь Турция согласно местным фонетическим нормам будет писаться Republic of Türkiye вместо Republic of Turkey, передает ТАСС.

По словам главы МИД Мевлюта Чавушоглу, заявка на смену названия страны была подана с целью повысить престиж страны на международной арене. Анкара стремится добиться максимальной узнаваемости страны как бренда - "Türk mali" ("Made in Türkiye", "Сделано в Турции").

Кроме того, турецкие власти захотели сменить прежнее название Turkey на Türkiye из-за неблагозвучности. Слово turkey с английского языка переводится как "индейка".

Ранее Норвегия официально переименовала Белоруссию топонимом Belarus вместо Hviterussland (где hvite – означает "белый", а russland – "Россия").

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