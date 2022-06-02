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ООН сменила официальное название Турции

10:38
  • четверг
  • 02 июня 2022

На более престижное

Организация Объединенных Наций (ООН) одобрила смену названия Турции в официальных документах.
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Теперь Турция согласно местным фонетическим нормам будет писаться Republic of Türkiye вместо Republic of Turkey, передает ТАСС.

По словам главы МИД Мевлюта Чавушоглу, заявка на смену названия страны была подана с целью повысить престиж страны на международной арене. Анкара стремится добиться максимальной узнаваемости страны как бренда - "Türk mali" ("Made in Türkiye", "Сделано в Турции").

Кроме того, турецкие власти захотели сменить прежнее название Turkey на Türkiye из-за неблагозвучности. Слово turkey с английского языка переводится как "индейка".

Ранее Норвегия официально переименовала Белоруссию топонимом Belarus вместо Hviterussland (где hvite – означает "белый", а russland – "Россия").

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