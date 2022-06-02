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Хакеры добыли доказательства подготовки Киева к нападению на Крым

10:28
  • четверг
  • 02 июня 2022

Спецоперация нарушила планы украинских властей

Военная спецоперация России предотвратила нападение киевского режима на ДНР, ЛНР и Крым. Такой информацией располагают российские и украинские хакеры.

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"Вернусь к нашим друзьям из хакерской группы "Берегини", которые, кстати, сами с Украины, девочки. Да, такая информация есть и подтверждения были. Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели", - сообщил на условиях анонимности хакер RaHDIt агентству РИА Новости.

В частности, в начале февраля 72-му Центру проведения информационно-психологических операций, который находится в Броварах под Киевом, были переданы три экипажа с противотанковыми комплексами Javelin на бронеавтомобилях. Другие "слитые" документы свидетельствуют о передаче большого количества оружия западными странами украинским войскам. Украинскую сторону готовили к нападению на Российскую Федерацию, это было просто вопросом времени, уверен хакер.

27 апреля президент России заявил, что начало специальной военной операции предотвратило реальную опасность, которая нависла над страной. По словам Владимира Путина, российские солдаты своим мужеством упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на территории России, но уже по чужим сценариям.

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