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Тайвань запретил экспорт в Россию части микросхем

11:00
  • четверг
  • 02 июня 2022

Запрет касается и Белоруссии

Министерство экономики Тайваня представило список стратегических высокотехнологичных товаров, которые запрещены к экспорту в Россию и Белоруссию. Под запрет попадает микропроцессорная техника ряда разновидностей.
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В частности, запрещается импорт в Россию и Белоруссию при соответствии хотя бы одному из трех условий: уровень быстродействия 5 гигафлопс и выше либо арифметическое логическое устройство имеет разрядность свыше 32 бит; тактовая частота электронного компонента превышает 25 МГц; один или более портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи между компонентами свыше 25 Мбайт/с.

Кроме того, экспортируемые в Россию и Белоруссию микросхемы должны иметь не более 144 контактов. Запрещаются поставки отдельных видов литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем, сообщает "Интерфакс".

Ранее Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Это означает, что такие товары можно ввозить в страну без разрешения правообладателей, чтобы удовлетворить спрос населения на зарубежные товары. В перечне, помимо прочего, значится и электроника.

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