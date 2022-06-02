В Херсонской области опровергли слухи об успешном наступлении ВСУ

Сообщения о захвате украинскими военными ряда населенных пунктов не соответствуют действительности

Сообщения о том, что украинская армия продвигается и захватывает населенные пункты в Херсонской области, не имеют ничего общего с реальным положением дел. Об этом в четверг, 2 июня, рассказал заместитель руководителя администрации региона Кирилл Стремоусов.

По утверждению чиновника, в Херсоне все прекрасно, а область продолжает жить и радоваться жизни.

Что касается утверждений "беглого губернатора" Херсонщины о том, что "20 населенных пунктов освобождено, что украинская армия продвигается", по выражению Стремоусова, "все это из разряда "Симпсонов" и прочей разной истории, с которой уже без истеричного смеха не получается не посмеяться", говорится в Telegram-канале представителя херсонской администрации.

Ранее российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что количество ежедневных потерь украинской армии, озвученное Владимиром Зеленским в недавнем интервью, занижено как минимум втрое. Назвать истинное количество погибших и раненых военнослужащих президент Украины не может из репутационных соображений, полагает специалист.

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