Запад пытается заставить Турцию отказаться от Конвенции Монтре

Давление возрастает из-за проблем с вывозом зерна

Западные страны усиливают давление на Турцию, подталкивая Анкару к пересмотру ее позиции в отношении Конвенции Монтре. Если переговоры о вывозе зерна, которые ведет турецкая сторона с Россией и Украиной, не дадут конкретных результатов, на Западе могут начать требовать не только ослабления требований соглашения, регулирующего судоходство в черноморских проливах, но и полного отхода от нее, заявил депутат турецкого парламента Утку Чакырозер.

"Может последовать давление на предмет пропуска британских, американских и даже египетских военных кораблей", - приводит слова представителя оппозиционной Народно-республиканской партии газета турецких деловых кругов Dünya.

По сообщениям западных СМИ, в ЕС и НАТО рассматривают возможность создания военно-морской коалиции, которая займется вывозом зерна с Украины. Однако Анкара в ответ заявляет о приверженности Конвенции Монтре, Турция закрыла проливы для военных судов непричерноморских стран в связи с украинским кризисом.

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