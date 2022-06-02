На Урале павлин сбежал от хозяйки на дерево

На помощь пришлось вызывать спасателей

В Первоуральске (Свердловская область) спасли павлина, который застрял в ветках дерева.

Птица сбежала со двора частного сектора, хозяйка обнаружила ее застрявшей в ветвях на территории детского сада "Филиппок". Когда стало понятно, что павлин сам выбраться из веток не сможет, она вызвала спасателей.

Сотрудники МЧС поднялись по лестнице, сняли птицу с дерева и вернули ее хозяйке.

"Операция по спасению павлина заняла несколько минут, хозяйка красивейшей птицы поблагодарила огнеборцев", - сообщили спасатели.

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