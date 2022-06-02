Бочкарёв: В Москве строится более 120 объектов детской инфраструктуры

Строительство социальных объектов для детей ведется еще более интенсивно, чем в 2021 году

В столице на разных стадиях строительства находятся 119 объектов образования и восемь новых детских поликлиник. Об этом в четверг, 2 июня, рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра отметил, что в Москве появляется все больше молодых семей, которые необходимо обеспечить объектами детской инфраструктуры. В зависимости от потребностей жителей конкретных столичных районов строится множество разнообразных как по размеру, так и функциональному наполнению, образовательных и детских лечебных учреждений.

В сравнении с 2021 годом строительство социальных объектов для детей ведется еще более интенсивно – параллельно с возведением нового жилья. За январь-май 2021 года было введено в эксплуатацию семь образовательных учреждений, тогда как за пять месяцев 2022 года ввели уже 14 объектов.

Больше всего учреждений образования возводят в Новомосковском и Троицком административных округах. Там сейчас строят 22 школы, которые вскоре смогут принять 17,5 тысяч учеников, а также 17 дошкольных организаций на 4,5 тысячи мест.

Наряду с этим в ТиНАО возводятся и лечебные учреждения. В марте 2022 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию детско-взрослой поликлиники с женской консультацией на территории поселения Сосенское в Новомосковском административном округе, рассчитанной на 750 посещений в смену. В педиатрическом отделении откроют шесть кабинетов врачей-педиатров, комнаты кормления и массажа.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что с начала 2022 года выдано 15 разрешений на строительство новых детсадов и школ, среди которых — детские сады с встроенными блоками начальных классов и инновационные школы на более чем 1200 мест с IT-полигонами и лабораториями по разным направлениям.

В квартале новой застройки в Молжаниновском районе САО началось строительство детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену. В районе Ховрино в САО на месте долгостроя сейчас строится детская поликлиника с бассейном, объект должны ввести до конца года.

Войстренко напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергей Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание проверке качества строительных работ на объектах образования и медицины. Инспекторы комитета совместно со специалистами Центра экспертиз провели 168 проверок и профилактических мероприятия строящихся школах, садах и поликлиниках.

Ранее столичные власти рассказали, что с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 13 детских садов на 2 415 мест, две школы на 1 650 мест и учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест. Как заявлял ранее мэр Москвы Сергей Собянин, городскую инвестиционную программу, рассчитанную на ближайшие три года, сохранят в полном объеме. Все стройки, которые начаты, продолжаются, а запланированные начинают реализовываться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"