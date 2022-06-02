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Собянин утвердил проект реконструкции Южнопортовой улицы

11:30
  • четверг
  • 02 июня 2022

Появится современная трех-четырехполосная магистраль

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки Южнопортовой улицы на юго-востоке столицы и прилегающих к ней территорий.
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Постановление по этому вопросу уже подписано, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы. Улица Южнопортовая, 1-й и 2-й Южнопортовые проезды будут реконструированы в современную трех-четырехполосную магистраль. Она соединит ТТК со строящимся дублером улицы Люблинская, а также обеспечит удобный выезд автотранспорта на строящийся Московский скоростной диаметр.

Проект планировки обеспечит комфортный доступ транспорта и пассажиров к Южному речному порту, станциям метро "Кожуховская", "Печатники" и "Южный порт".

Также в рамках проекта будут возведены и реконструированы порядка девяти километров дорог в районе улицы Южнопортовая. Также запланировано строительство новой станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии метро с пешеходной эстакадой длиной 450 метров для прохода к Москве-реке.

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