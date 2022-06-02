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Ряд стран запросил у России тесты на оспу обезьян

11:48
  • четверг
  • 02 июня 2022

В России не выявлено случаев заражения

ЕАЭС и Всемирная организация здравоохранения запросили у Москвы российские тест-системы в связи с распространением в мире оспы обезьян. Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре.

Наши разработки в сфере диагностики и лечения болезни востребованы за границей. Недавно российские учёные представили их на международной конференции ВОЗ. Москва готова оказать зарубежным коллегам необходимую помощь.

В нашей стране случаев заражения опасным вирусом нет. Власти принимают все меры, чтобы не допустить завоза инфекции. Она выявлена уже в тридцати странах, в том числе в Европе и США. В Африке в этом году от оспы обезьян умерли 70 человек.

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