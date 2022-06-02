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Названа наиболее пострадавшая от санкций российская отрасль

11:29
  • четверг
  • 02 июня 2022

Власти решают проблему

Кинопрокатчики и кинотеатры больше всего пострадали от антироссийских санкций в сфере культуры. Власти сейчас активно занимаются решением этой проблемы, заявил советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой.

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"Первое, с чем мы столкнулись — это, наверное, отсутствие контента в кинотеатрах. Это, конечно, большой вызов, ведь кино не сделаешь за три дня. Для того, чтобы снять полноценный большой зрительский фильм, нужно два-три года", - цитирует Толстого РИА Новости.

Советник президента отметил, что кинотеатры и прокатчики не были готовы к тому, что большой объем контента западных фильмов уйдет с российского рынка. По словам Толстого, власти активно ищут возможности поддержки киносети. Чтобы заполнить образовавшийся пробел, правительство работает над увеличением производства национальных фильмов, а также ищет фильмы в дружественных странах.

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