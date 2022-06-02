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В России госпитализированы 1965 человек с коронавирусом

11:45
  • четверг
  • 02 июня 2022

Выявлены 4262 случая заражения

За сутки в России госпитализированы 1965 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксированы 4262 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 353 человек, из них госпитализированы 149.

Выздоровели за сутки 4976 человек. Скончались 85 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18339776 человек. Умерли 379 285 зараженных. Вылечились 17749960 заболевших.

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