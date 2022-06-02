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Минфин пообещал разобраться с претензиями инвесторов по евробондам "Россия-2022"

11:59
  • четверг
  • 02 июня 2022

19 мая было признано датой "события неуплаты"

Министерство финансов России готово рассмотреть и, при наличии необходимых оснований, урегулировать претензии инвесторов относительно выплаты дополнительных процентов по выпуску еврооблигаций "Россия-2022". Об этом в четверг, 2 июня, рассказали в пресс-службе ведомства.

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Ранее комитет, регулирующий кредитно-дефолтные свопы (CDS), объявил 19 мая "событием неуплаты" по суверенным российским еврооблигациям с погашением в 2022 году из-за невыплаченных процентов на 1,9 млн долларов.

В Минфине уточнили, что средства были доведены до инвесторов после даты, установленной эмиссионной документацией для соответствующей выплаты, из-за недобросовестного исполнения иностранными контрагентами функций при погашении указанных облигаций.

Задержку выплаты некоторые инвесторы рассматривают как следствие намеренного пользования эмитентом заемными средствами сверх установленного срока, отмечает министерство.

Минфин готов урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям "Россия-2022", цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия располагает механизмом обслуживания внешних долговых обязательств, которые позволяют осуществлять выплаты в обход западной расчетной инфраструктуры. По словам главы Минфина, речь идет о схеме, аналогичной принципам оплаты поставок российского газа недружественным государствам, "только в другую сторону".

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