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Минобороны России: число иностранных наемников на Украине сократилось вдвое

12:20
  • четверг
  • 02 июня 2022

С начала мая они практически перестали приезжать

С начала мая 2022 года приток иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине, практически иссяк. Об этом в четверг, 2 июня, рассказали в российском Министерстве обороны.
Задержанных на Украине иностранных наемников предъявят общественности

Как подчеркивает официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, численность иностранных наемников на Украине сократилась практически вдвое — с 6,6 до 3,5 тысяч человек.

В Минобороны отметили, что сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия, в местах прохождения дополнительной подготовки. При этом большая часть иностранных наемников была ликвидирована в зоне боевых действий, это произошло вследствие низкого уровня их подготовки и отсутствия реального боевого опыта.

Командование ВСУ не жалеет иностранцев, по словам захваченных в плен наемников, ими жертвуют в первую очередь, цитирует Конашенкова РИА Новости.

28 апреля российское Министерство иностранных дел сообщало, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли около 7 тысяч наемников из 63 стран мира. По данным ведомства, среди иностранных наемников на Украине воюют граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.

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