Ликвидированы пункты управления нацбатов "Кракен" и "Азов"

Ракетные войска ВС России уничтожили за сутки 146 украинских артиллерийских батарей. Поражено около шести сотен районов сосредоточения сил и техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Российская авиация ликвидировала штабы украинских националистических формирований.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований "Кракен" и "Азов" (запрещен в России – Прим. ред.) в районе Харькова", - заявил Конашенков на брифинге.

Кроме того, по данным Минобороны, высокоточным оружием большой дальности ликвидированы сотни иностранных наемников. Они были уничтожены вскоре после их прибытия на Украину, передает ТВЦ.

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