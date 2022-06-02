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Российские ракетчики уничтожили 146 украинских артбатарей

12:04
  • четверг
  • 02 июня 2022

Ликвидированы пункты управления нацбатов "Кракен" и "Азов"

Ракетные войска ВС России уничтожили за сутки 146 украинских артиллерийских батарей. Поражено около шести сотен районов сосредоточения сил и техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Российская авиация ликвидировала штабы украинских националистических формирований.

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"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских нацистских формирований "Кракен" и "Азов" (запрещен в России – Прим. ред.) в районе Харькова", - заявил Конашенков на брифинге.

Кроме того, по данным Минобороны, высокоточным оружием большой дальности ликвидированы сотни иностранных наемников. Они были уничтожены вскоре после их прибытия на Украину, передает ТВЦ.

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