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ВС России уничтожили пункты управления нацбатальонов "Кракен" и "Азов"

12:12
  • четверг
  • 02 июня 2022

Удар нанесен в районе Харькова

Российские военные поразили пункты управления украинских националистов из "Кракена" и "Азова" (запрещен в России – прим. ред.) в районе Харькова.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские самолеты высокоточными ракетами за прошедшие сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Также военным удалось уничтожить склады боеприпасов и топлива ВСУ возле населенных пунктов Долина и Славянск Донецкой Народной Республики (ДНР).

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