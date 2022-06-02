ВС России уничтожили пункты управления нацбатальонов "Кракен" и "Азов"

Удар нанесен в районе Харькова
Российские военные поразили пункты управления украинских националистов из "Кракена" и "Азова" (запрещен в России – прим. ред.) в районе Харькова.
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские самолеты высокоточными ракетами за прошедшие сутки поразили 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Также военным удалось уничтожить склады боеприпасов и топлива ВСУ возле населенных пунктов Долина и Славянск Донецкой Народной Республики (ДНР).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"