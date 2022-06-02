Глава ЛНР провозгласил цель войти в состав России

Эта задача была поставлена с 2014 года

Конечной целью и мечтой Луганской Народной Республики является включение в состав Российской Федерации. Об этом в четверг, 2 июня, рассказал глава государства Леонид Пасечник.

Политик заявил, что эту задачу — стать частью России — власти ЛНР ставили с 2014 года.

Пасечник отметил "активное движение в нашу сторону представителей бизнеса, экономики РФ, политиков, представителей "Единой России", иных представителей". По его словам, это происходит в том числе для того, чтобы "ознакомиться с экономикой, посмотреть на наше общественно-политическое устройство", сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, комментируя возможность вхождения некоторых регионов Украины и Донбасса в состав России, что решение о своем будущем должны принять местные жители. Москва уверена, что они примут "самое лучшее" решение.

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