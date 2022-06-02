МИД России предупредил Киев о приближении к краю пропасти из-за ЕС

К этому ведет Брюссель своими действиями

Евросоюз целенаправленно подталкивает Киев все ближе к краю пропасти, поддерживая его воинственные амбиции неопределенными обещаниями интеграции в ЕС и поставками вооружений. Об этом в четверг, 2 июня, рассказали в Министерстве иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что после саммита, прошедшего в Брюсселе 30 и 31 мая, лидеры ЕС вновь ни словом не обмолвились о сценарии мирного переговорного урегулирования ситуации на Украине, процесс которого был заблокирован Киевом.

При этом МИД предупредил, что согласованные под лозунгом борьбы с зависимостью от России основные элементы очередного пакета антироссийских односторонних рестрикций будут иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект.

Решения ЕС о частичном эмбарго на российскую нефть и запрет на страхование российских торговых судов с высокой долей вероятности спровоцируют дальнейший рост цен, дестабилизируют энергетические рынки, нарушат логистические цепочки. В конечном счете такие действия подорвут экономику и энергобезопасность Еевропы, ускорят надвигающийся глобальный продовольственный кризис, который Брюссель на словах стремится предотвратить.

Россия достойно выдержит последствия односторонних ограничительных мер ЕС, а ответственность за спровоцированные нелегитимными действиями Евросоюза риски обострения глобальных продовольственных и энергетических проблем будет лежать исключительно на Брюсселе и его политических спонсорах в Вашингтоне, говорится в заявлении на официальном сайте МИД.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что в конце 2021 года Россия потребовала письменных гарантий безопасности от стран Запада, но договоренности достичь так и не удалось. По словам Захаровой, ни на какие слова западных лидеров и украинских властей больше никто не ориентируется: цену им знают, они ничтожны.

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